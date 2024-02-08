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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

Прокурор завершил расследование дела Байдена о ненадлежащем хранении документов

Прокурор завершил расследование дела Байдена о ненадлежащем хранении документов
Фото: Asergieiev/Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Специальный прокурор Роберт Хур завершил расследование в отношении президента США Джо Байдена по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, сообщил генеральный прокурор Меррик Гарланд законодателям в письме в среду, его цитируют американские СМИ.

"Я намерен обнародовать как можно больше отчета специального прокурора в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в письме.

По словам генпрокурора, публикация отчета ожидается после проверки.

Как сообщает телеканал CNN, офис юрисконсульта Белого дома рассчитывает завершить проверку к концу недели. Источники, близкие к расследованию, сообщили телеканалу, что отчет Хура, как ожидается, будет опубликован в ближайшие дни.

Скандал с секретными документами начался после того, как они были обнаружены в частном офисе Байдена в Вашингтоне и его личном гараже и резиденции. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента.

Генпрокурор США Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хура расследовать дело, касающееся Байдена.

Джо Байден Вашингтон Меррик Гарланд Роберт Хур
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