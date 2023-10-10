Байдена допрошсили по делу о ненадлежащем хранении секретных документов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, сообщает пресс-пул Белого дома.

"Президент был допрошен в рамках расследования, проводимого специальным прокурором Робертом Хуром", - говорится в сообщении.

Отмечается, что допрос носил добровольный характер и проводился в Белом доме в течение двух дней - в воскресенье и понедельник.

Скандал с секретными документами разгорелся после того, как они были обнаружены в частном офисе Байдена в Вашингтоне и его личном гараже и резиденции. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента.

Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хура расследовать дело, касающееся Байдена.