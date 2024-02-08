У осужденного племянника Назарбаева изъяли в пользу государства 44 млрд тенге

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Антикоррупционная служба Казахстана изъяла еще 44,6 млрд тенге (8,94 млрд руб.) у племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалдыулы, осужденного на шесть лет за хищения, сообщает в четверг ведомство.

Средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству.

Сатыбалдыулы был задержан в середине марта 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. Позже стало известно, что Сатыбалдыулы и его бывшая супруга Гульмира также подозреваются в рейдерском захвате бизнеса.

В сентябре 2022 года суд N2 района Байконур в Астане признал Сатыбалды виновным в хищениях и приговорил его к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением на 10 лет права работать на государственной службе. Кроме того, суд постановил внести представление президенту Казахстана о лишении Сатыбалдыулы специального звания "генерал-майор органов национальной безопасности Казахстана", а также государственных орденов "Курмет", "Парасат".

В декабре 2023 года Сатыбалды подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал ему в этой просьбе, мотивировав тем, что "поведение осужденного не является безупречным, о чем свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды".

Ранее в антикоррупционном ведомстве сообщали, что с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретенные Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге.