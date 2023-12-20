В Казахстан вернули еще $120 млн по делу племянника Назарбаева

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Антикоррупционная служба (Антикор) Казахстана сообщила о возвращении в страну $120 млн, незаконно выведенных племянником экс-президента Нурсултана Назарбаева - Кайратом Сатыбалдыулы.

"Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции в рамках продолжающихся расследований в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц принимаются меры по возврату незаконно выведенных из страны активов, в т.ч. денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Только в декабре в результате принятых Антикоррупционной службой мер обеспечен возврат денежных средств К.Сатыбалдыулы на общую сумму $120 млн, что превышает 55,4 млрд тенге", - говорится в сообщении Антикора, распространенном в среду.

Указанные средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству, отмечается в сообщении.

Таким образом, подчеркнули в ведомстве, всего за последние два года Антикоррупционная служба обеспечила возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму более 912 млрд тенге. В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.

Сатыбалдыулы был задержан в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. Позже стало известно, что Сатыбалдыулы и его бывшая супруга Гульмира также подозреваются в рейдерском захвате бизнеса.

В сентябре того же года суд N2 района Байконур в Астане признал Сатыбалдыулы виновным в хищениях и приговорил его к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права работать на государственной службе сроком на 10 лет. Кроме того, суд постановил внести представление президенту Казахстана о лишении Сатыбалдыулы специального звания "генерал-майор органов национальной безопасности Казахстана", а также государственных орденов "Курмет", "Парасат".

В декабре этого года Сатыбалдыулы подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал ему в этой просьбе, мотивировав тем, что "поведение осужденного не является безупречным, о чем свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды".