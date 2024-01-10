Дело племянника Назарбаева об отмывании поступило в суд

Ранее Кайрат Сатыбалдыулы уже судили за хищения

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Казахстане Антикоррупционная служба завершила расследование дела о легализации доходов племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалдыулы (Сатыбалды), сообщил на брифинге официальный представитель агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.

"На сегодня в отношении Кайрата Сатыбалды завершено досудебное расследование по статье 218 части 3, по факту отмывания доходов преступного происхождения. На преступно добытые средства и прибыль от денег Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал средства в банках на территории Казахстана и за границей. Дело находится в суде", - сказал Тлеукенов.

По его словам, в отношении Сатыбалдыулы также расследуется еще одно дело о неуплате налогов, это досудебное расследование продолжается.

Сатыбалдыулы был задержан в середине марта 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. Позже стало известно, что Сатыбалдыулы и его бывшая жена Гульмира также проходят по делу о рейдерском захвате бизнеса.

В сентябре 2022 года суд в Астане признал Сатыбалды виновным в хищениях и приговорил его к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права работать на государственной службе сроком на 10 лет. Кроме того, суд постановил внести представление президенту Казахстана о лишении Сатыбалдыулы специального звания "генерал-майор органов национальной безопасности Казахстана", а также государственных орденов "Курмет", "Парасат".

В декабре 2023 года Сатыбалды подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал ему и мотивировал отказ тем, что "поведение осужденного не является безупречным, о чем свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды".