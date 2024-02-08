В Алма-Ате оползень повредил два частных дома, ведутся поиски четверых человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Алма-Ате в результате схода оплывины (оползня) повреждены два частных дома, ведутся поиски четверых человек, сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.

Оплывина - полоса слоя почвы глубиной до метра, смещенная под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

По данным ДЧС, оплывина сошла около 2 часов ночи в микрорайоне "Тау-Самал" из-за переувлажнения грунта техногенного характера.

"В результате в Медеуском районе повреждены два частных жилых дома, один из них частично. Согласно предварительной информации, в пострадавшем доме находились четверо человек, из них двое детей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают порядка 160 человек и 30 единиц техники.

Для жителей близлежащих домов оперативно развернут эвакуационный пункт."Бригада медиков продолжает дежурить, поиски пострадавших продолжаются", - отмечается в сообщении.