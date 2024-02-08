В Турции задержали более 140 человек по подозрению в связях с ИГ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие власти задержали 147 человек, которых подозревают в связях с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), сообщил в четверг министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Эти люди были задержаны в ходе операции против ИГ, которую провели в 33 провинциях Турции, информирует турецкая газета Daily Sabah.

Министр также опубликовал в своем аккаунте в соцсети X видео, на которых показано, как полицейские проводят рейды в нескольких районах с целью задержания подозреваемых.

На прошлой неделе турецкие власти задержали и арестовали подозреваемых в вооруженном нападении на католическую церковь в Стамбуле, которое произошло 28 января во время воскресной мессы. В результате стрельбы погиб один человек.

ИГ взяло на себя ответственность за нападение.

Турция в 2013 объявила ИГИЛ террористической организацией. С тех пор, отмечает Daily Sabah, страна неоднократно подвергалась нападениям со стороны группировки: более 300 человек убиты и еще сотни получили ранения в результате не менее десяти подрывов, организованных террористами-смертниками. В ответ Турция начала антитеррористические операции против этой организации как внутри страны, так и за рубежом.