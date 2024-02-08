Социалисты Молдавии призвали выступить против референдума об интеграции с ЕС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционная в Молдавии "Партия социалистов" (ПСРМ) призвала политические силы страны выступить против проведения инициированного президентом Майей Санду референдума по вопросу интеграции страны в Евросоюз.

"Мы готовы к сотрудничеству со всеми политическими партиями, общественными движениями и гражданами страны, разделяющими аналогичную цель. Мы выступаем с инициативой широкого сотрудничества со всеми политическими силами с целью согласования единой стратегии действий в отношении так называемого "референдума имени Майи Санду" и предстоящих в этом году президентских выборов", - говорится в заявлении, с которым выступил в четверг Республиканский совет "Партии социалистов".

По мнению социалистов, "попытка конституционного референдума за евроинтеграцию - это прямое попрание демократии и плюрализма мнений", этим шагом "власть пытается навязать обществу обязательную идеологию (что запрещено Конституцией страны) и закрыть рты всем несогласным".

Президент Майя Санду 24 декабря 2023 года предложила парламенту организовать в Молдавии референдум по вопросу интеграции страны в Евросоюз. Она предложила обсудить идею проведения референдума осенью 2024 года. После этого парламент принял поправки в Кодекс о выборах, разрешив проводить республиканский референдум одновременно с парламентскими, президентскими или всеобщими выборами.

Оппозиционный в парламенте Блок коммунистов и социалистов обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность этих поправок. Депутаты от Блока считают, что таким решением Санду пытается "улучшить свои результаты на президентских выборах".