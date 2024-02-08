Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Социалисты Молдавии призвали выступить против референдума об интеграции с ЕС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционная в Молдавии "Партия социалистов" (ПСРМ) призвала политические силы страны выступить против проведения инициированного президентом Майей Санду референдума по вопросу интеграции страны в Евросоюз.

"Мы готовы к сотрудничеству со всеми политическими партиями, общественными движениями и гражданами страны, разделяющими аналогичную цель. Мы выступаем с инициативой широкого сотрудничества со всеми политическими силами с целью согласования единой стратегии действий в отношении так называемого "референдума имени Майи Санду" и предстоящих в этом году президентских выборов", - говорится в заявлении, с которым выступил в четверг Республиканский совет "Партии социалистов".

В миреПарламент Молдавии назвал евроинтеграцию национальным приоритетомЧитать подробнее

По мнению социалистов, "попытка конституционного референдума за евроинтеграцию - это прямое попрание демократии и плюрализма мнений", этим шагом "власть пытается навязать обществу обязательную идеологию (что запрещено Конституцией страны) и закрыть рты всем несогласным".

Президент Майя Санду 24 декабря 2023 года предложила парламенту организовать в Молдавии референдум по вопросу интеграции страны в Евросоюз. Она предложила обсудить идею проведения референдума осенью 2024 года. После этого парламент принял поправки в Кодекс о выборах, разрешив проводить республиканский референдум одновременно с парламентскими, президентскими или всеобщими выборами.

Оппозиционный в парламенте Блок коммунистов и социалистов обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность этих поправок. Депутаты от Блока считают, что таким решением Санду пытается "улучшить свои результаты на президентских выборах".

Молдавия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финская граница с Россией останется закрытой до середины апреля

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова

Maersk сократил годовую прибыль в 7,5 раза, а выручку - на 37%

Mattel увеличила квартальную чистую прибыль более чем в девять раз

Mattel увеличила квартальную чистую прибыль более чем в девять раз

Что случилось этой ночью: четверг, 8 февраля

Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Интервью с Путиным Такера Карлсона выйдет в ночь на 9 февраля

Прокурор завершил расследование дела Байдена о ненадлежащем хранении документов

Прокурор завершил расследование дела Байдена о ненадлежащем хранении документов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });