Парламент Молдавии назвал евроинтеграцию национальным приоритетом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял постановление о необратимости курса европейской интеграции, в соответствии с Резолюцией народного собрания "Европейская Молдова" от 21 мая текущего года.

"Необратимость европейской интеграции и присоединения к ЕС и далее объявляется национальным приоритетным проектом Молдавии, и все общество, включая все политические силы, призваны проявить зрелость, единство и солидарность для укрепления политического и социального диалога во имя национального интереса - присоединения Молдавии к Евросоюзу", - говорится в постановлении.

Гражданскому обществу, лидерам общественного мнения, парламентским и внепарламентским партиям "предлагается безоговорочно поддержать, независимо от политических взглядов, выполнение требований Резолюции, а также обязательств, принятых при подаче заявки на вступление Молдавии в Евросоюз".

Парламент также призывает правительство и другие государственные учреждения "предпринять согласованные и эффективные усилия для выполнения" всех обязательств перед ЕС, чтобы начать переговоры о вступлении".

Документ поддержали 55 депутатов правящей партии республики "Действие и солидарность" (из 101 депутата парламента).

Депутаты Блока коммунистов и социалистов инициативу раскритиковали, назвав собрание проявлением "площадной демократии". Они указали на необходимость вынесения подобных вопросов (о внешнем векторе страны) на референдум.

21 мая в Кишиневе по инициативе президента Майи Санду было созвано Национальное собрание "Европейская Молдова". На форуме Санду заявила, что "лучший способ укрепить демократию и свободу в Молдавии - это вступление в Европейский Союз".

Тогда участники Национального собрания "Европейская Молдова" высказались за включение в Конституцию Молдавии поправок о необратимости вступления в Европейский Союз.