Референдум о евроинтеграции Молдавии и выборы президента предложено провести 20 октября

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Парламентское большинство в Молдавии предложило провести президентские выборы и конституционный референдум о европейской интеграции 20 октября. Эта дата указана в обращении парламентской фракции правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) в Конституционный суд, сообщили президенту в пресс-службе парламента страны.

9 апреля инициативная группа депутатов фракции PAS обратилась в Конституционный суд, чтобы получить заключение по вопросу проведения конституционного референдума о внесении в Конституцию поправок о европейской интеграции. Предлагается провести конституционный референдум 20 октября. В декабре 2024 года президент Майя Санду предложила провести референдум в один день с выборами президента, чтобы обеспечить более высокую явку избирателей на референдум. Сразу после этого парламент внес поправки в Кодекс о выборах, разрешив проведение референдума в один день с выборами.

Депутат PAS, председатель комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Вероника Рошка объяснила на брифинге, что "запрос в Конституционный суд включает предложение о проведении конституционного референдума и законопроект о поправках в Конституцию".

В случае положительного заключения парламент должен будет принять постановление о назначении даты референдума с указанием вопроса. Рошка назвала вопрос, который будет задан на референдуме гражданам: "Вы поддерживает вступление Молдовы в Европейский Союз?".

8 апреля в Молдавии был вынесен на публичное обсуждение законопроект о включении в преамбулу Конституции слов: "подтверждая европейскую идентичность народа Молдавии, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Молдавии". Законопроект также предлагает внести в Конституцию поправку, согласно которой "парламент утверждает присоединение Молдавии к Договорами о создании ЕС и к актам, пересматривающим учредительные договоры ЕС". После соответствующих решений парламента положения договоров об учреждении ЕС и другие обязательные постановления ЕС будут иметь приоритет над не соответствующими им положениями национальных законов.

Законопроект предусматривает, что поправки в Конституцию вступят в силу после того, как в Официальном мониторе (специализированный сайт для публикации законов, постановлений и других нормативных правовых актов Молдавии - ИФ) будет опубликовано решение Конституционного суда о признании результатов республиканского конституционного референдума.