Белоруссия повысила экспортные цены на ряд молочных продуктов для России

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, которые продают по внешнеторговым договорам.

С 12 апреля молоко и сливки в твердых видах (в том числе сгущенные, в порошке и гранулах) с содержанием жира более 1,5%, без добавления сахара или других подслащивающих веществ нельзя продавать в Россию дешевле 345 российских рублей за кг (ранее 340 рублей).

Стоимость иной молочной продукции при поставках в Россию, как и цены для других стран, остались без изменений.

Ранее в 2024 году Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 8 и 23 марта, а также 2 апреля.