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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Байден заявил, что работает над перемирием в секторе Газа

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что продолжает усиленно работать, чтобы добиться перемирия между Израилем и группировкой ХАМАС и освобождения захваченных в плен израильских заложников.

"Я продолжаю активно работать для достижения соглашения о перемирии и об освобождении заложников", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Байден отметил, что давно ведет переговоры с ближневосточными странами для достижения продолжительной паузы в боестолкновениях Израиля с палестинскими группировками в секторе Газа. В частности, по его словам, это нужно чтобы мирные жители Газы могли получить гумпомощь.

Джо Байден США ХАМАС
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