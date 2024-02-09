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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Дипломат США допустил передачу Киеву российской техники после ее отправки из Эквадора в Штаты

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Военная техника, которую Россия ранее поставила Эквадору и которую теперь Эквадор хочет передать в США в обмен на американскую, в итоге может быть направлена на Украину. Об этом сообщил в эфире эквадорского телеканала "Телеамасонас" заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан.

"Это соглашение (предусматривает) передачу оборудования на Украину. Это решение эквадорских властей, однако они его продолжают анализировать", - сказал он, комментируя договоренность об обмене российской военной техники, которую в Эквадоре назвали некондиционной, на новую американскую.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о готовности передать США как некондицию находящуюся в стране российскую военную технику, несмотря на негативное отношение Москвы к этому.

"Россия утверждает, что это военная техника, военное оборудование, но мы провели проверку – выяснилось, что это некондиция. В соответствии с международными конвенциями передавать военное оборудование нельзя, но если речь идет о некондиции, то можно", - сказал он в интервью эквадорскому телевидению.

При этом Нобоа отметил, что не согласен с позицией Москвы по этому вопросу, но не хотел бы портить отношения с Россией из-за этого.

11 января посол России в Кито Владимир Спринчан заявил, что российская сторона проверяет информацию о возможной передаче российской военной техники из Эквадора в США.

"Мы проверяем эту информацию. Но мы доносим до эквадорских властей позицию России - американцам не нужно такое оборудование, и тем более, если речь идет о некондиции", - цитировало слова Спринчана агентство ЭФЭ, который также назвал действия эквадорских властей "не особенно дружественным шагом".

Заявления российского посла в Эквадоре прозвучали после того, как Нобоа озвучил планы, касающиеся передачи США "некондиционной российской техники в обмен на современную стоимостью $200 млн".

Глава эквадорского МИД Габриэла Соммерфельд также сообщала, что в прошлом Эквадор закупал технику в России. "Это оборудование не работало, и поскольку оно не работало, Эквадор может продать, подарить или обменять его", - сказала она, отметив, что "в этом нет ничего нового", и что "это не нарушает никаких норм и не является чем-то незаконным".

США Эквадор Украина РФ
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