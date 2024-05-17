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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Джейк Салливан посетит на выходных Саудовскую Аравию и Израиль

Джейк Салливан посетит на выходных Саудовскую Аравию и Израиль
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на выходных отправится в Саудовскую Аравию и Израиль, сообщили в пятницу в Белом доме.

"Наш советник Джейк Салливан завтра посетит Саудовскую Аравию", - сказал советник Белого дома Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне

"В воскресенье он отправится в Израиль", - добавил Кирби.

По его словам, Салливан в ходе поездки проведет встречи с саудовским и израильским руководством и обсудит, в частности, ситуацию в секторе Газа.

Джейк Салливан Джон Кирби США Израиль
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