Президент Эквадора намерен передать российскую военную технику США

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Эквадора Даниэль Нобоа готов передать США как некондицию находящуюся в стране российскую военную технику, несмотря на негативное отношение Москвы к этому.

"Россия утверждает, что это военная техника, военное оборудование, но мы провели проверку - выяснилось, что это некондиция. В соответствии с международными конвенциями передавать военное оборудование нельзя, но если речь идет о некондиции, то можно", - сказал он в интервью эквадорскому телевидению. Его слова приводит во вторник ЭФЭ.

При этом Нобоа отметил, что не согласен с позицией Москвы по этому вопросу, но не хотел бы портить отношения с РФ из-за этого.

Агентство напоминает, что 11 января посол РФ в Кито Владимир Спринчан заявил, что российская сторона проверяет информацию о возможной передаче российской военной техники из Эквадора в США.

"Мы проверяем эту информацию. Но мы доносим до эквадорских властей позицию России - американцам не нужно такое оборудование, и тем более, если речь идет о некондиции", - цитирует ЭФЭ слова Спринчана, который также назвал действия эквадорских властей "не особенно дружественным шагом".

Заявления российского посла в Эквадоре прозвучали после того, как Нобоа озвучил планы, касающиеся передачи США "некондиционной российской техники в обмен на современную стоимостью $200 млн".

На прошлой неделе глава эквадорского МИД Габриэла Соммерфельд также сообщала, что в прошлом Эквадор закупал технику в России. "Это оборудование не работало, и поскольку оно не работало, Эквадор может продать, подарить или обменять его", - сказала она, отметив, что "в этом нет ничего нового", и что "это не нарушает никаких норм и не является чем-то незаконным".