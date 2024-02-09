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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Эстония получила противокорабельный ракетный комплекс, покрывающий почти всю Балтику

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонию доставлен мобильный и высокотехнологичный противокорабельный ракетный комплекс Blue Spear 5G SSM, который покрывает своей дальностью стрельбы почти все Балтийское море, сообщило Министерство обороны республики.

"Приобретение противокорабельных ракет имеет решающее значение для повышения уровня обороноспособности военно-морского флота и Эстонии в целом. (...) Наличие "Синих копий" в составе ВМФ существенно увеличивает дальность огня Сил обороны Эстонии и усиливает сдерживание возможного агрессора", - заявил министр обороны Ханно Певкур.

Комплекс нового поколения Blue Spear 5G SSM стал самым современным и инновационным комплексом вооружения Сил обороны Эстонии. Он способен работать в любую погоду, как днем, так и ночью, и позволяет поражать загоризонтные, подвижные и стационарные цели.

Максимальная дальность стрельбы составляет 290 км. В комплексе используется активный радиолокационный датчик, точная навигация и надежная система связи, не восприимчивая к средствам радиоэлектронной борьбы при поиске целей.

"Ракетный комплекс надводной обороны Blue Spear 5G вместе с морскими минами станет краеугольным камнем морской обороны Эстонии на ближайшие десятилетия", - сказал заместитель командующего ВМС Эстонии капитан Йохан-Элиас Селямаа.

Противокорабельные ракеты в Эстонию поставила компания Proteus Advanced Systems, которая является совместным предприятием двух компаний - Israel Aerospace Industries (IAI) и ST Engineering Land Systems из Сингапура.

Правительство приняло решение о финансировании ракетного комплекса в 2020 году, контракт между Национальным центром оборонных инвестиций и Proteus Advanced Systems был заключен в 2021 году. В проекте также участвует эстонское оборонно-промышленное предприятие Prolift OU, которое осуществило переоборудование машин под ракетный комплекс.

Балтийское море Эстония Сингапур Proteus Advanced Systems Ханно Певкур Минобороны Blue Spear
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