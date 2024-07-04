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В Эстонии будет создан фонд оборонной промышленности объемом в 50 млн евро

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии одобрило создание фонда оборонной промышленности.

"Правительство уполномочило министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало подписаться на паи фонда оборонной промышленности, который будет создан в SmartCap, то есть инвестировать 50 миллионов евро в фонд оборонной промышленности", - сообщила пресс-служба правительства.

"Фонд объемом 50 миллионов является важным шагом вперед в укреплении безопасности Эстонии, а также поможет оживить нашу экономику", - сказала премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, при поддержке фонда предприятия оборонной промышленности Эстонии получат возможность разрабатывать и выводить на рынок инновационную продукцию, создать рабочие места с высокой добавленной стоимостью и развивать технологический сектор республики.

Фонд ориентирован в первую очередь на компании, зарегистрированные в Эстонии или ведущие здесь значительный бизнес, которые производят и разрабатывают технологии военного или двойного назначения, способствующие безопасности и национальной обороне стран НАТО.

Вклад в 50 млн евро является первоначальным, при необходимости он может быть увеличен, отмечает пресс-служба правительства.

Кая Каллас НАТО Эстония
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