Трамп предложил не помогать странам безвозмездно

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии, заявил, что Вашингтон должен отказаться от безвозмездной помощи какой-либо стране и выделять средства исключительно в виде займов. Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

По его словам, Сенат США должен прекратить выделять иностранную помощь в виде денег, если они направляются безвозмездно. Делать подобное следует только в виде займа, считает Трамп.

Он подчеркнул, что подобное можно делать с выгодными условиями, например, без процентов и на неограниченный срок.