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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Трамп победил на республиканских кокусах в Неваде

Трамп победил на республиканских кокусах в Неваде
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп стал победителем кокусов, внутрипартийных выборов в Неваде, заручившись поддержкой на выдвижение в кандидаты на пост президента от Республиканской партии, сообщает в пятницу Associated Press.

Эта победа дает Трампу голоса 26 делегатов от штата на внутрипартийном съезде, на котором будет избран кандидат в президенты от республиканцев.

В миреВ штабе Байдена признали, что Трамп уже обеспечил себе выдвижение на выборыЧитать подробнее

Агентство отмечает, что он был единственным крупным участником на этих выборах, поскольку его последний весомый конкурент - бывший постпред США при ООН Никки Хейли, хотя и продолжает кампанию, решила пропустить кокусы в Неваде, сделав ставку на Южную Каролину, штат, где она была губернатором. Там внутрипартийные республиканские выборы кандидата в президенты пройдут 24 февраля.

Для избрания кандидатом в президенты от Республиканской партии Трампу необходимо заручиться поддержкой 1215 делегатов партийного съезда, ожидается, что этого он сможет достичь в марте. Особенный упор он делает на "супервторник" 5 марта, когда выборы претендента в кандидаты пройдут в 15 штатах и одной территории США.

Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.

В настоящее время праймериз проводятся гораздо чаще, чем кокусы. Они, как правило, характеризуются более высоким уровнем участия. Избиратели голосуют тайно с помощью бюллетеней.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. Съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты, пройдет в июле.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Дональд Трамп США
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