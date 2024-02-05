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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Трамп раскритиковал законопроект об охране границы с Мексикой

Трамп раскритиковал законопроект об охране границы с Мексикой
Фото: Michael Gonzalez/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп назвал "смертным приговором для Республиканской партии" и подарком для демократов сенатский законопроект об охране границы между США и Мексикой.

"Только дурак или радикально левый демократ проголосует за этот ужасающий законопроект о безопасности на границе", - написал он в своей социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что меры об охране границы с Мексикой ни в коем случае не нужно увязывать с помощью другим государствам.

Ранее Сенат США обнародовал законопроект об охране границы между США и Мексикой, в который также включена помощь Украине и Израилю. Он включает $60,06 млрд на поддержку Украины, $14,1 млрд на помощь Израилю, $2,44 млрд на поддержку операций Центрального командования США.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал законопроект, заявив, что "если этот законопроект попадет в палату представителей, он умрет по прибытии туда".

Дональд Трамп США Мексика Израиль Украина Конгресс
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