Власти Египта предупредили, что у ХАМАС есть 2 недели для сделки с Израилем

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Египта передали группировке ХАМАС, что у нее есть не более двух недель для заключения соглашения с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников, в противном случае израильские войска будут наступать на Рафах в секторе Газа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

"Египет, ведущий посредник в переговорах сторон, предостерегал ХАМАС, что она должна договориться с Израилем за две недели, или Израиль приступит к сухопутному наступлению на Рафах", - информирует издание.

Оно не ссылается на конкретные источники информации. В то же время WSJ отмечает, что планируемая Израилем операция в Рафахе грозит напряженностью в отношениях с Египтом, который опасается массового бегства палестинцев из анклава на Синайский полуостров. По данным газеты, ранее Каир не раз призывал Израиль ограничить масштабы операции в Рафахе и предостерегал, что египетское правительство среди прочих вариантов действий может приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года - израильско-египетского мирного договора.

Также Египет ранее усиливал охрану границы с сектором Газа - укреплял заграждения, устанавливал дополнительные камеры, приборы обнаружения и смотровые башни, перебрасывал сюда танки и БМП.

Ранее в воскресенье издание The National сообщило со ссылкой на источники, что 13 февраля в Каире посредники от США, Египта и Катара должны возобновить консультации в целях найти приемлемый вариант перемирия для ХАМАС и Израиля.

Тем временем представители военизированного крыла ХАМАС - бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" - заявили, что удары Израиля по сектору Газа за последние 96 часов привели к гибели двух заложников и к серьезным ранениям восьмерых, кого продолжает удерживать ХАМАС.

Во вторник, 6 февраля, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что всего погиб 31 заложник, находящийся в плену ХАМАС. Израильская сторона оценивает число заложников, остающихся до сих пор в Газе, в 136 человек.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант подчеркнул, что "чем сильнее углубляет нынешнюю операцию" ЦАХАЛ, тем более реалистичную сделку с ХАМАС может получить Израиль для возвращения заложников.