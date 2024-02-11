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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

США предостерегли Израиль от операции в Рафахе без обеспечения безопасности палестинцев

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в воскресенье в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль не должен проводить военную операцию в Рафахе в секторе Газа, пока не обеспечит безопасность находящихся там палестинцев, сообщили в Белом доме.

"Он подтвердил свое мнение о том, что военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия и выполнимого плана по обеспечению безопасности и поддержки более чем миллиона людей, которые укрываются там", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Согласно сообщению, Байден и Нетаньяху также обсудили "усилия для обеспечения освобождения всех оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС".

В Белом доме добавили, что президент США призвал предпринять шаги для увеличения поставок гумпомощи для "ни в чем не повинных палестинских гражданских лиц".

В минувшую пятницу стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ подготовить план эвакуации мирного населения Рафаха перед ожидающимся израильским наступлением. При в городе, расположенном на границе Газы с Египтом, собрались около 1,4 - 1,5 млн палестинских перемещенных лиц.

Ранее на Западе раскритиковали план Израиля начать наступление на Рафах. Представитель госдепа США Ведант Патель отмечал, что без должного планирования военная кампания в зоне, где укрывается около миллиона человек, превратится в катастрофу.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

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