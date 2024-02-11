Нетаньяху обещал эвакуировать жителей Рафаха в преддверии наступления ЦАХАЛ

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху Фото: Kena Betancur/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха в секторе Газа перед наступлением на силы группировки ХАМАС в этом городе, заявил в интервью телеканалу ABC израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

На вопрос, куда могут отправиться эвакуированные палестинцы, Нетаньяху отметил, что Израиль "работает над детальным планом", и что он пытается "уберечь гражданское население от опасности".

Премьер повторил, что "победа не за горами", и что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по словам Нетаньяху, стал "последним бастионом" группировки. Он отверг призывы не направлять израильские войска в Рафах, подчеркнув, что подобное решение было бы равноценно поражению.

В пятницу, 9 февраля, стало известно, что Нетаньяху дал приказ подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха, который находится в секторе Газа на границе с Египтом, перед ожидающимся израильским наступлением. В Рафахе собрались около 1,4 - 1,5 млн палестинцев, бегущих от боев по всему сектору Газа.

Ранее на Западе критиковали план Израиля начать наступление на Рафах. Представитель госдепа Ведант Патель отмечал, что без должного планирования военная кампания в зоне, где укрывается около миллиона человек, превратится в катастрофу. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркивал, что Вашингтон не будет поддерживать наступление на Рафах.