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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

На британском флагмане произошел пожар

На британском флагмане произошел пожар
Авианосец HMS Queen Elizabeth в Портсмуте
Фото: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - На флагмане британского Королевского флота авианосце HMS Queen Elizabeth произошел пожар, который удалось потушить, сообщило издание UK Defence Journal.

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Пожар на авианосце HMS Queen Elizabeth, который в настоящее время находится в порту Гленмаллан в Шотландии, вспыхнул накануне, сообщений о пострадавших не поступало.

"Пострадавших нет, корабль получил незначительные повреждения от пожара, но все закончено", - сообщил изданию источник на борту авианосца.

Представитель Королевского флота заявил, что "небольшой изолированный пожар на корабле HMS Queen Elizabeth был быстро взят под контроль и потушен".

По имеющимся данным, возгорание возникло в кают-компании авианосца. Причины устанавливаются.

Авианосец HMS Queen Elizabeth, который из-за технических проблем не смог принять участие в натовских учениях Steadfast Defender 24, направляется для ремонта на верфь в городе Росайт в Шотландии.

Он будет заведен в сухой док, где планируется провести замену муфты его гребного вала правого борта.

По пути авианосец зашел в Гленмаллан, где расположены склады ВМФ, для разгрузки боекомплекта.

Queen Elizabeth Королевский флот
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