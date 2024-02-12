Глава Пентагона доставлен в госпиталь из-за проблем со здоровьем

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в воскресенье днем по очевидным медицинским показаниям, сообщил Пентагон.

Остина доставила в госпиталь его служба безопасности после того, как у него появились симптомы, "указывающие на неотложную проблему с мочевым пузырем", заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

По его словам, Белый дом и Конгресс США были уведомлены о визите Остина в госпиталь, так же, как и заместитель министра обороны, и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США.

Райдер добавил, что на данный момент Остин выполняет свои функции и обязанности.

"Мы предоставим обновленную информацию о состоянии министра Остина как можно скорее", - отметил пресс-секретарь.

Ранее, 1 января, Остин был госпитализирован из-за инфекции, которую вызвала проведенная 22 декабря операция, связанная с раком предстательной железы.

Госпитализация шефа Пентагона вызвала споры на Капитолийском холме, так как до 4 январе о ней не были проинформированы ни замминистра обороны, ни Белый дом. Остин также не сообщал до 9 января об обнаруженном у него раке предстательной железы.