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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 февраля

Десятки жертв удара Израиля по Рафаху, в Финляндии завершились президентские выборы, Остин в госпитале

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- По меньшей мере 100 человек погибли в результате ударов Израиля по Рафаху. Также в ходе израильской операции были обнаружены два заложника ХАМАС.

- В Финляндии завершились выборы президента. Большинство голосов набрал член правоцентристской партии экс-премьер Александр Стубб.

- Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

- Глава Пентагона доставлен в госпиталь из-за проблем со здоровьем. Он временно передал обязанности своему заместителю.

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