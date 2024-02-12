Что случилось этой ночью: понедельник, 12 февраля
Десятки жертв удара Израиля по Рафаху, в Финляндии завершились президентские выборы, Остин в госпитале
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- По меньшей мере 100 человек погибли в результате ударов Израиля по Рафаху. Также в ходе израильской операции были обнаружены два заложника ХАМАС.
- В Финляндии завершились выборы президента. Большинство голосов набрал член правоцентристской партии экс-премьер Александр Стубб.
- Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
- Глава Пентагона доставлен в госпиталь из-за проблем со здоровьем. Он временно передал обязанности своему заместителю.