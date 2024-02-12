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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Глава Пентагона временно передал свои обязанности своему заместителю

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин, госпитализированный из-за проблем со здоровьем, временно передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс, сообщает Пентагон.

"Примерно в 16:55 сегодня (00:55 по Москве) Остин передал функции и обязанности канцелярии министра обороны заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Заместитель министра обороны приняла на себя функции и обязанности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны США.

Отмечается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, Белый дом и Конгресс были уведомлены об этом.

Ранее сообщалось, что Остина доставила в госпиталь его служба безопасности после того, как у него появились симптомы, "указывающие на неотложную проблему с мочевым пузырем".

Как сообщили в Пентагоне, он все еще находится в больнице и проходит лечение.

Ранее, 1 января, Остин был госпитализирован из-за инфекции, которую вызвала проведенная 22 декабря операция, связанная с раком предстательной железы.

Госпитализация шефа Пентагона вызвала споры на Капитолийском холме, так как до 4 января о ней не были проинформированы ни замминистра обороны, ни Белый дом. Остин также не сообщал до 9 января об обнаруженном у него раке предстательной железы.

Ллойд Остин Белый дом Пентагон США
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