В Совбезе РФ заявили, что ядерный щит США дал трещину

Фото: Alan Schein/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Совете безопасности России выразили обеспокоенность сохранностью ядерного оружия США из-за госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина.

"Как это ни удивительно, по сути, ядерный щит США дал трещину. Видимо, это и побудило председателя комитета палаты представителей США по вооруженным силам Майка Роджерса письменно обратиться к министру обороны Остину с просьбой дать показания перед законодателями", - сказал в интервью газете "Известия" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Действительно, в конце декабря прошлого года министр обороны США Ллойд Остин исчез почти на две недели, и никто не знал, где он находится. В первых числах января в прессу просочились сведения, что Остин проходит лечение в госпитале и Пентагоном не руководит", - сообщил Попов.

По его словам, "президент США Джо Байден, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие американские чиновники узнали о случившемся лишь через несколько дней после госпитализации министра обороны".

"Насколько известно, в США решение о применении ядерного оружия принимает президент страны по согласованию с министром обороны и председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил. А министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится, кто его замещает. В прессе пишут, что часть его обязанностей была возложена на заместителя министра Кэтлин Хикс. Но она в тот момент была в отпуске в Пуэрто-Рико", - сообщил Попов.

"В целом в непростой и нервозной внутриполитической обстановке в США, сложившейся в последнее время, существенно возросла цена управленческой ошибки, осознанно или непроизвольно допущенной руководителями страны. А там и до глобальной катастрофы недалеко", - сказал заместитель секретаря Совбеза РФ.