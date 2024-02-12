Министра обороны США поместили в отделение интенсивной терапии

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин помещен в отделение интенсивной терапии после госпитализации в ночь на понедельник, сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

"Этой ночью, после серии анализов и обследований, министр был перемещен в отделение интенсивной терапии в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида для поддерживающей терапии и тщательного наблюдения", - говорится в заявлении Пентагона.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, как долго Остин будет находиться в больнице. Текущая проблема, как ожидается, никак не повлияет на процесс его выздоровления от рака простаты, прогноз "остается превосходным".

Ранее сообщалось, что Остина доставила в госпиталь его служба безопасности после того, как у него появились симптомы, "указывающие на неотложную проблему с мочевым пузырем". После этого госпитализированный министр временно передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, Белый дом и Конгресс были уведомлены о случившемся.

В прошлый раз Остин был госпитализирован 1 января из-за инфекции, которую вызвала проведенная 22 декабря операция, связанная с раком предстательной железы. Госпитализация шефа Пентагона вызвала споры на Капитолийском холме, так как до 4 января о ней не сообщили ни заместителю министра обороны, ни Белому дому. Остин также не сообщал до 9 января об обнаруженном у него раке предстательной железы.

Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.