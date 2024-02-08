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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

ЕС предложил санкции против более чем 100 компаний и физлиц, связанных с РФ

Эти ограничения могут ввести в рамках готовящегося 13-го пакета антироссийских мер

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе предлагают в рамках готовящегося 13-го пакета антироссийских мер ввести санкции в отношении около 55 компаний и более чем 60 физических лиц, сообщает Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

"Европейский союз предложил включить в санкционные списки 55 компаний и более 60 человек в рамках нового пакета мер, который приурочат ко второй годовщине с начала спецоперации России на Украине", - информирует агентство.

Уточняется, что меры коснутся структур, "которые участвуют в производстве вооружений и поставке важных технологий и электроники, которые используют российские оборонные компании". Помимо этого, в Брюсселе предлагают ввести меры в отношении судоходных компаний, которые, по утверждению ЕС, занимаются перевозкой боеприпасов.

Согласно документам, Брюссель также предлагает включить в санкционные списки нескольких военнослужащих и чиновников, политиков, в том числе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Ранее на этой неделе Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщало, что ЕС также может ввести ограничения на перемещение российских дипломатов по странам Евросоюза.

Для принятия новых санкций необходима поддержка всех стран-членов. При этом некоторые государства ЕС призывают блок добавить к планируемым санкциям новые экономические ограничения.

ЕС Украина
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