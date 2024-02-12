Совет ЕС принял решение о возможном использовании доходов от замороженных активов РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о принятом в понедельник решении, разъясняющем обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами ЦБ РФ, которые были заморожены вследствие ограничительных мер ЕС.

"Это постановление открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе", - сказано в документе, опубликованном в Брюсселе.

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