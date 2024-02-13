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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Военные Израиля обещают эвакуировать мирных жителей из Рафаха перед наступлением

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Военные Израиля займутся эвакуацией гражданского населения из Рафаха перед началом наступательной операции, заявил во вторник начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

"На пресс-конференции Халеви сказал, что ЦАХАЛ до начала наступления будет работать над эвакуацией гражданских лиц с юга сектора Газа из Рафаха. Он сказал: "Мы знаем, что нам будет куда сложнее сражаться, когда вокруг более 1 млн человек и еще 10 тыс. членов ХАМАС", - сообщает The Times of Israel.

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Также он заверил, что в ходе операции в анклаве ЦАХАЛ добилась более значительных успехов, чем ожидалось на этой стадии операции, однако до победы предстоит еще долгий путь. По его словам, потери ХАМАС исчисляются 10 тыс. человек, включая многих командиров, однако ЦАХАЛ еще ожидают удары по руководству ХАМАС, ликвидация других командиров, возвращение жителей приграничных с сектором районов в свои дома и освобождение заложников.

Халеви отметил, что ЦАХАЛ продолжает действовать на севере сектора Газа, где почти каждый день наблюдается активность палестинских вооруженных формирований. Однако, по его оценкам, если до начала операции здесь находились до 15 тыс. бойцов ХАМАС, теперь подавляющее большинство их убито или ранено. Он пояснил, что военные продолжают блокировать эту часть анклава с целью не дать оставшимся бойцам смешаться с мирным населением при его возвращении.

Также он упомянул недавний рейд в Рафах, в ходе которого удалось вызволить двух заложников. Халеви сказал, что каждую неделю военные проводят операции по спасению заложников, но часть из этих вылазок закончилась либо ничем, либо провалом. При этом он подчеркнул, что спасательные операции не получалось бы проводить, если ЦАХАЛ не вел бы наземное наступление на позиции ХАМАС.

В пятницу стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха перед ожидающимся израильским наступлением. В городе собрались около 1,5 млн спасающихся от боевых действий палестинцев.

Однако на Западе, в арабских странах и в ООН раскритиковали план Израиля начать наступление на Рафах.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Израиль Рафах ЦАХАЛ
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