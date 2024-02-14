Amazon и BAT оштрафованы в Италии за рекламу курительных устройств

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский антимонопольный регулятор (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) оштрафовал компании Amazon.com Inc. и British American Tobacco (BAT), посчитав, что они вводили потребителей в заблуждение, рекламируя системы нагревания табака без акцентирования внимания на потенциальных рисках для здоровья.

Как утверждает регулятор, в рекламе устройств BAT glo hyper X2 и glo hyper air, компании отрицали, умалчивали либо не выделяли информацию о потреблении никотина, тем самым побуждая покупателей приобретать продукцию, вредную для здоровья и запрещенную для несовершеннолетних.

В соответствии с решением AGCM, Amazon должна выплатить штраф в 1 млн евро, BAT - 26 млн евро. Регулятор назвал рекламу компании "грубо вводящей в заблуждение".

Решение было принято регулятором спустя почти год после начала расследования в отношении рекламных практик Amazon и BAT, отмечает Market Watch.

Акции Amazon подорожали на 0,8% в ходе предварительных торгов в среду, бумаги BAT в Лондоне прибавляют в цене 0,3%.