Совфед одобрил закон о штрафах до 600 тыс. руб. за продажу детям вейпов и сигарет

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и никотиносодержащей продукции и за ее продажу детям.

Согласно документу, за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции предусмотрен штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. (действует - от 1 тыс. до 2 тыс. руб.). За те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, - штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. (действует - от 2 тыс. до 3 тыс. руб.).

Закон также усиливает административную ответственность за продажу несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, предусмотрев штраф для граждан в размере от 40 тыс. до 60 тыс. руб. (действует - от 20 тыс. до 40 тыс. руб.); для должностных лиц - от 150 тыс. до 300 тыс. руб. (действует - от 40 тыс. до 70 тыс. руб.); для юрлиц - от 400 тыс. до 600 тыс. руб. (действует - от 150 тыс. до 300 тыс. руб.).

Устанавливается административная ответственность за нарушение установленных правил отпуска лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, выразившееся в отпуске указанных лекарств без рецепта.

За эти деяния закон предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; для юрлиц - от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Фармацевтические работники, совершившие указанное правонарушение, несут административную ответственность как должностные лица.