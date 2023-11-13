Владельцем активов British American Tobacco в России стала компания из Абу-Даби

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российское подразделение British American Tobacco (BAT), занимающее третье место в РФ среди поставщиков сигарет, перешло компании из Абу-Даби. Ею владеют три бывших топ-менеджера BAT и два человека, которые могут быть связаны с дистрибутором ГК СНС, пишет "Коммерсант".

По данным ЕГРЮЛ, АО "БАТ-СПб" и АО "МУМТ" перешли BFI Holding из Абу-Даби. Согласно реестру Abu Dhabi Global Market (ADGM), на который ссылается издание, BFI Holding владеют Фарук Енер, Олег Барвин, Елена Заварзина, Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов. Енер был гендиректором BAT по России, Турции, Кавказу, Центральной Азии и Белоруссии, Барвин возглавлял департамент по правовым вопросам. Осаволюк и Кудинов могут быть связаны с дистрибутором BAT в России ГК СНС.

Доли учредителей BFI Holding в реестре ADGM не раскрываются.

В BAT не стали ничего добавлять к сделанным ранее заявлениям о сделке. В ITMS заявили, что собственником группы выступает BFI Holding - консорциум российских инвесторов и топ-менеджмента компании, "никто из представителей которого не работает в глобальной BAT". В СНС сказали, что группа в сделке не участвует.

Источник "Ъ" в отрасли заявил, что наличие среди учредителей BFI Holding лиц, которые могут быть связаны с СНС, вероятно, говорит о привлечении финансовых средств для сделки. Бывший менеджмент BAT контролирует ITMS, что позволит BAT вернуться к владению активами при стабилизации ситуации, добавил он.

В сентябре 2023 года BAT объявил о продаже бизнеса в России и Белоруссии, включая фабрику в Санкт-Петербурге, консорциуму инвесторов под руководством менеджмента, состав которого не раскрывался. Теперь бывшие структуры BAT работают как группа ITMS, портфель которой включает сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike и "Ява", системы нагревания табака glo и одноразовые испарители Vuse.

В 2022 году BAT занимал 23,6% российского табачного рынка, 35,6% было у JTI (марки Winston, Camel и др.), 31,1% - у Philip Morris (Marlboro, Parliament).

BAT открыл представительство в России в 1991 году, в 1994 году начал производство табачных изделий.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Международные услуги по маркетингу табака" (МУМТ, занимается оптовыми продажами) в 2022 году составила 247,2 млрд рублей против 225,4 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - 12,1 млрд рублей против 6,2 млрд рублей соответственно.

Ранее из РФ ушла еще одна крупная табачная компания - Imperial Brands, которая передала бизнес российским инвесторам, связанным с "Мегаполисом" (крупнейший в РФ дистрибьютор сигарет, бенефициарами которого являются Игорь Кесаев и Сергей Кациев). Новые владельцы сменили названия компаний, принадлежавших Imperial Brands, на "Интернэшнл Тобакко Групп" и "Интернэшнл Тобакко Групп Волга" (производственная площадка).

Табачный концерн Philip Morris International заявлял, что рассматривает реструктуризацию бизнеса в РФ, включая передачу активов.

Крупнейшая компания на табачном рынке РФ - Japan Tobacco International объявляла о приостановке новых инвестиций и маркетинговой активности в России.