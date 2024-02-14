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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

В Германии пообещали в разы нарастить поставки артснарядов Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны ФРГ Борис Писториус "на полях" контактной группы по обороне Украины заявил, что Германия намерена в 2024 году увеличить поставки артиллерийских снарядов Киеву в три-четыре раза, передает Bayerischer Rundfunk.

"На полях" встречи глав министерств обороны стран НАТО Писториус обратил внимание на прогресс, достигнутый в вопросе поставок боеприпасов Украине. а эти потребности в бюджете ФРГ предусмотрено 3,5 млрд евро.

По данным Минобороны ФРГ, Германия передала Украине 46 010 снарядов калибра 155 мм, 20 872 осветительных и дымовых боеприпасов, кассетные снаряды SMArt 155 и дальнобойные управляемые артиллерийские снаряды Vulcano.

Ранее на этой неделе оборонный концерн Rheinmetall AG начал строить в Нижней Саксонии предприятие по выпуску артиллерийских снарядов, взрывчатки и компонентов реактивной артиллерии. "Здесь должны будут производить примерно 200 тысяч артиллерийских снарядов в год и до 1,9 тысячи тонн взрывчатого гексогена и, по возможности, другие компоненты для боезарядов. Кроме того, тут планируют создавать ракетные двигатели и боеголовки, которые будут необходимы для проекта реактивной артиллерии ФРГ", - отмечалось в пресс-релизе концерна.

Председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил изданию Handelsblatt, что концерн намерен "в 2025 году производить в год 700 тысяч артиллерийских снарядов".

Германия Минобороны НАТО Украина Rheinmetall AG Борис Писториус
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