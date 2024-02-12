Rheinmetall заложил завод по производству артиллерийских снарядов и взрывчатки

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG начал строительство в федеральной земле Нижняя Саксония нового предприятия, на котором будут выпускать артиллерийские снаряды, взрывчатку и компоненты реактивной артиллерии, говорится в пресс-релизе концерна.

"Здесь должны будут производить примерно 200 тыс. артиллерийских снарядов в год и до 1,9 тыс. тонн взрывчатого гексогена и, по возможности, другие компоненты для боезарядов. Кроме того, тут планируют создавать ракетные двигатели и боеголовки, которые будут необходимы для проекта реактивной артиллерии ФРГ", - отмечается в документе.

Rheinmetall AG намерен инвестировать в проект порядка 300 млн евро. Приоритетной задачей является как можно более быстрый запуск завода. Согласно пресс-релизу, на возведения объекта уйдет примерно 12 месяцев, а поначалу он будет выпускать 50 тыс. снарядов в год. Годовые объемы в 200 тыс. снарядов в группе компаний рассчитывают достичь через два года работы предприятия.

В компании также подчеркнули, что возведение завода должно помочь ФРГ избавиться от внешней зависимости при производстве снарядов: Германия должна будет полностью сама создавать все компоненты этой продукции.

В церемонии закладки завода приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр обороны Германии Борис Писториус и премьер Дании Метте Фредирексен.

Между тем, ранее председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил изданию Handelsblatt, что концерн старается в два-три раза нарастить выпуск пороха, нужного для боезарядов в артиллерийских снарядах.

"В общем и целом мы хотим в 2025 году производить в год 700 тыс. артиллерийских снарядов", - отмечал он.

Handelsblatt пояснял, что для выполнения этой задачи концерн будет не только возводить завод в Нижней Саксонии, но и расширять предприятия в Испании и Венгрии.