Украинские автоперевозчики начнут контрблокаду границы с Польшей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Украинские перевозчики с утра 15 февраля намерены начать акцию протеста со стороны украинской таможни возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" в ответ на акции польских фермеров, сообщила общественная организация "Международные автомобильные перевозчики Украины" в соцсетях.

"В связи с блокадой и произволом польских фермеров на границе украинские международные перевозчики не могут быть в стороне. Поэтому мы требуем равных условий экономического сотрудничества", -заявило бизнес-объединение.

Участники акции намерены не пропускать на территорию Украины польские грузовики.

9 февраля польский профсоюз "Солидарность" объявил о 30-дневной всеобщей забастовке фермеров. По состоянию на 13 февраля были заблокированы пять пунктов пропуска на границе с Украиной. При этом "Солидарность" заявила, что польские фермеры с 20 февраля планируют заблокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, включая железнодорожные и морские.

Возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", как сообщалось, на польской стороне произошел инцидент с намеренной порчей украинского зерна протестующими.