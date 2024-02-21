Польша призвала квотировать поставки украинского продовольствия в ЕС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Украинское зерно не остается в Польше, но вытесняет польскую агропродукцию с рынков других стран Евросоюза, например Германии, заявил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Его слова приводит портал farmer.pl.

Случаев, когда транзитная украинская агропродукция оставалась бы в Польше, пока не зафиксировано. "Ни пшеница, ни кукуруза, ни рапс. Эти продукты здесь не остаются ", - сказал Колодзейчак и добавил, что за несколько последних недель Минсельхоз Польши получал сообщения о якобы разгрузке украинской продукции в Польше, которая должна следовать через страну транзитом.

"Ни одно из этих сообщений не подтвердилось", - подчеркнул замминистра.

В то же время он считает, что украинское зерно вредит другим странам ЕС, таким как Германия, в то время, когда польская агропродукция теряет свои позиции на этих рынках.

"Если бы я протестовал сегодня, я заблокировал бы другую границу. Я не хочу никому здесь намекать, но Польша ввела эмбарго на продукты с Украины, которые нас больше всего беспокоят. В то же время мы также видим протесты в Германии и голоса немецких фермеров, что они не хотят этих продуктов с Украины, но правительство не ввело эмбарго на эти продукты. Немецкий рынок также был отобран у нас украинской продукцией", - сказал замминистра.

Разрешить ситуацию, по его мнению, должно введение квот на товары с Украины, экспортируемые в ЕС, и увеличение их отгрузки в другие страны мира.

Общегосударственная забастовка фермеров стартовала в Польше 9 февраля. Основные требования бастующих - корректировка "зеленого" курса Европейской комиссии, ограничение притока украинской агропродукции на польский рынок, а также повышение рентабельности сельхозпроизводства. Протесты продлятся 30 дней, в ходе них фермеры блокируют украинско-польские погранпереходы.