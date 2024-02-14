Салливан заявил, что Израиль должен обеспечить безопасность мирным жителям Рафаха

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Израиль должен обеспечить в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом безопасность мирного населения и доступ к гуманитарной помощи, прежде чем начинать там военную операцию, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы придерживаемся однозначной позиции о необходимости надежного и осуществимого плана по защите гражданского населения. Мы призываем Израиль подумать, как можно провести военную операцию в Рафахе и при этом убедиться, что невинные люди не только защищены физически, но и имеют доступ к гуманитарной помощи", - заявил Салливан в среду на пресс-конференции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, объявил, что Израиль перебросит войска в Рафах после того, как мирные жители, укрывающиеся в городе, покинут его.

"Мы будем сражаться до полной победы, и это включает в себя активные действия в Рафахе, которые начнутся после того, как мы позволим гражданскому населению покинуть зоны боевых действий", - приводит слова Нетаньяху The Times of Israel.

Ранее он в интервью телеканалу ABC пообещал, что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по словам премьера, стал "последним бастионом" группировки. Нетаньяху отверг призывы не направлять израильские войска в Рафах, подчеркнув, что подобное решение было бы равноценно поражению.

Страны Запада, а также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт и Иордания подвергли критике планируемое наступление Израиля на Рафах.

По данным ООН, численность населения Рафаха до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года составляла 300 тыс. человек. После начала конфликта в секторе Газа этот показатель возрос до 1,4 млн человек из-за перемещенных лиц, бежавших из других районов анклава.

Египет серьезно укрепил границу с сектором Газа: создал пятикилометровую буферную зону, возвел бетонные стены на поверхности и под землей. Власти страны опасаются, что, если границу прорвут, им не удастся остановить поток беженцев на Синайский полуостров.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.