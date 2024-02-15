США вывели на орбиту группу спутников слежения за гиперзвуковыми целями

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU -Соединенные Штаты успешно вывели на орбиту группу новых спутников слежения за пусками гиперзвуковых ракет, сообщил Пентагон. Сейчас спутники уже проходят первичное тестирование и проверку.

Данные о высоте орбиты, на которой они размещены, не раскрываются.

В состав группы входят два космических аппарата отслеживания запусков гиперзвуковых ракет Агентства противоракетной обороны США, разработанных по программе Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS). Вместе с ними на орбиту в рамках миссии Tranche 0B также отправлены четыре спутника Wide Field Of View (WFOV) первичного отслеживания пусков гиперзвуковых ракет Агентства космических разработок.

Все эти аппараты являются составной частью создаваемой США новой низкоорбитальной многоуровневой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - "космической архитектуры Proliferated Warfighter". Спутники оснащены оборудованием повышенной чувствительности для обнаружения и отслеживания гиперзвуковых ракет.

Спутники WFOV, оснащенные инфракрасными системами обнаружения гиперзвуковых угроз, будут передавать первичную информацию о пусках аппаратам HBTSS для более точного распознавания и формирования данных целеуказания для наземных ракет-перехватчиков.

"В предстоящие несколько недель инженеры Агентства ПРО и Агентство космических разработок проведут серию тестов и проверочных процедур проверки, чтобы убедиться, что спутники работают и взаимодействуют должным образом с другими системами", - сообщил Пентагон.

Американские военные спутники были выведены на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.