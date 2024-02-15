Директор ФБР обсудил с коллегами в Израиле текущие угрозы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Директор ФБР Кристофер Рэй в среду совершил неожиданную поездку в Израиль, где встретился с коллегами из правоохранительных органов и разведки, чтобы обсудить текущие угрозы, сообщает The Hill.

"Партнерство ФБР с нашими израильскими коллегами является давним, тесным и надежным, и я уверен, что близость наших агентств способствовала нашей способности так быстро реагировать на атаки и обеспечивать нашу поддержку настолько бесперебойно, насколько это возможно", - говорится в заявлении Рэя.

Он подтвердил поддержку ФБР Израиля и пообещал "продолжать реагировать " на просьбы израильских властей о "поддержке в их продолжающихся усилиях по обеспечению безопасности своих граждан от угроз и актов терроризма".

Глава ФБР также поблагодарил израильских коллег за совместные усилия в борьбе с угрозами со стороны иностранных террористических организаций.

Уточняется, что в Израиле Рэй также встретился с сотрудниками ФБР, базирующимися в Тель-Авиве, и официальными лицами посольства США.