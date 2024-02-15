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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

КНДР подтвердила запуск ракет класса "земля-море"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея в среду под руководством лидера Ким Чен Ына произвела запуски ракет "Падасури-6" класса "земля-море", сообщает ЦТАК.

"Генеральный секретарь ТПК (Трудовой партии Кореи - ИФ), Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын в первой половине дня 14 февраля руководил контрольно-проверочным запуском ракет нового типа "Падасури-6" класса "земля-море", которые будут поступать на вооружение ВМС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запущенные ракеты пролетели 1 тыс. 400 с лишним секунд над Японским морем и точно поразили цель. При этом конкретное число ракет не называется.

Как пишет агентство, Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение результатами контрольно-проверочного запуска".

Лидер Северной Кореи приказал усилить оборону вблизи западной морской границы, заявив, что южнокорейские военные корабли часто нарушали ее, сообщило ЦТАК.

"В частности, (глава государства - ИФ) дал важные указания об усилении военной готовности в пограничной акватории в северной части островов Ёнпхён и Пэкрён, где часто нарушают нашу границу вражеские боевые корабли, в том числе эсминцы, конвойные корабли и быстроходные катера", - отмечает ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил: "Очевидно, если враги нарушат признанную нами морскую пограничную линию, то это будет считаться нарушением нашего суверенитета и вооруженной провокацией".

Ранее сообщалось, что Северная Корея в среду осуществила со своего восточного побережья пуск нескольких крылатых ракет.

Согласно южнокорейским военным, ракеты были запущены около 9 часов утра (3:00 по Москве) к северо-востоку от Вонсана на восточном побережье.

КНДР Ким Чен Ын
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