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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

КНДР запустила с восточного побережья несколько крылатых ракет

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея осуществила со своего восточного побережья пуск нескольких крылатых ракет, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

"Наши военные усиливают наблюдение и повышают бдительность в тесной координации с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - приводит агентство сообщение комитета.

В сообщении говорится, что ракеты были запущенны около 9 часов утра (3:00 мск) к северо-востоку от Вонсана на восточном побережье.

О количестве ракет не сообщается.

По информации агентства, нынешний пуск крылатых ракет стал пятым с начала нынешнего года.

КНДР Южная Корея
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