КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея в понедельник утром запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, обе они упали за пределами Исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, передает японская телекомпания NHК со ссылкой на минобороны страны.

По данным минобороны, первый пуск был осуществлен в 07:46 (01:46 по Москве), за ним примерно через 40 минут последовал второй.

Уточняется, что обе ракеты упали за пределами ИЭЗ Японии.

Минобороны продолжает анализировать информацию и следить за ситуацией.

Судам, находящимся в море, рекомендовано проявлять бдительность и следить за поступающей информацией.

В правительстве Японии при канцелярии премьера созвана группа руководителей ведомств для сбора информации и оценки возможного ущерба.

Между тем агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных сообщает о запуске Пхеньяном нескольких ракет малой дальности. Их точное число не называется.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что около 7:44 (01:44 мск) из Сангвона в провинции Северный Хванхэ, вероятно, были запущены баллистические ракеты малой дальности.

"Наши военные усилили наблюдение и бдительность в рамках подготовки к дополнительным запускам. Мы поддерживаем полную готовность, делясь информацией, связанной с запусками северокорейских баллистических ракет, с властями США и Японии", - цитирует агентство заявление военных.

Отмечается, что запуск произошел в день прибытия в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава госдепа прибыл в Южную Корею для участия в саммите, на который приглашены высшие правительственные чиновники примерно из 30 стран.

Ранее сообщалось о запуске Пхеньяном одной баллистической ракеты.

Это второй запуск баллистических ракет Северной Кореей в этом году, первая была запущена 14 января. Запуск состоялся через несколько дней после того, как Сеул и Вашингтон завершили ежегодные учения Freedom Shield.