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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Блинкен назвал потенциональной новую угрозу нацбезопасности США

Блинкен назвал потенциональной новую угрозу нацбезопасности США
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото: Chip Somodevilla / Staff via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Угроза американской национальной безопасности, о которой сообщалось накануне, имеет потенциальный характер, активные действия против США сейчас не идут, заявил в четверг глава госдепа Энтони Блинкен.

"Я могу сказать, что (эта угроза связана - ИФ) не с уже реализуемыми возможностями, а с теми, которые можно потенциально задействовать. Но и к этому мы относимся чрезвычайно серьезно", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Тиране, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько велика степень угрозы, которая якобы исходит от России.

Он добавил, что США "очень скоро" предоставят больше информации по этому вопросу. По словам госсекретаря, Вашингтон продолжает обсуждать эту тему с союзниками и партнерами.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, распространяя информацию об угрозе от России, пытаются всеми правдами и неправдами надавить на Конгресс, чтобы добиться выделения средств на дальнейшее противостояние с Москвой.

В миреВ США полагают, что РФ хочет разместить в космосе ядерное оружиеЧитать подробнее

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что в Конгрессе якобы ожидается некий закрытый брифинг по теме угроз, исходящих от России, в частности в связи с ее "планами" разместить ядерное оружие в космосе.

"Давайте дождемся этого брифинга. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет пускаться Белый дом – посмотрим", - сказал представитель Кремля.

Постоянный специальный комитет Палаты представителей США по разведке в среду проинформировал членов Конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности", заявил накануне председатель комитета Майк Тернер.

Накануне ABC News со ссылкой на источники сообщал, что США получили информацию о том, что Россия якобы намерена разместить в космосе ядерное оружие. По словам собеседников ABC News, речь идет не о его потенциальном применении против целей на Земле, а "скорее о его возможном использовании против спутников". Один из источников отметил, что это "весьма тревожные" сообщения.

При этом также в среду спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал американцев не поддаваться панике из-за сообщений о возникновении угрозы национальной безопасности страны. Он не стал раскрывать подробности возможной угрозы, отметив, что "не имеет права разглашать секретную информацию".

США Энтони Блинкен
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