Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию с заложниками в Газе и безопасность в Рафахе

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонной беседе обсудили вопросы, касающиеся переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа, а также ситуацию с обеспечением безопасности в городе Рафах, сообщил Белый дом.

"Президент подтвердил свою приверженность неустанной работе в поддержку скорейшего освобождения всех заложников", - говорится в сообщении.

Байден затронул ситуацию в Рафахе и "подтвердил свое мнение о том, что военная операция не должна проводиться без заслуживающего доверия и выполнимого плана обеспечения безопасности и поддержки гражданского населения".

Стороны обсудили также ситуацию в Газе и "настоятельную необходимость обеспечения доставки гуманитарной помощи остро нуждающимся палестинским гражданским лицам".

Портал Axios, комментируя сообщение Белого дома, отмечает, что во время предыдущей беседы в воскресенье Байден призвал израильского лидера "попытаться найти способы восполнить пробелы в переговорах" по освобождению заложников.

Axios напоминает, что Байден уже говорил Нетаньяху, что Израилю, возможно, придется освободить больше палестинских заключенных за каждого освобожденного заложника, чем это было во время предыдущей паузы в боевых действиях. При этом президент США согласен с тем, что нынешнее требование ХАМАС, по словам официальных лиц, слишком велико.

В сообщении говорится, что после того, как встреча в Каире во вторник между официальными лицами США, Египта, Катара и Израиля завершилась без серьезного прорыва, Нетаньяху отказался направлять израильскую делегацию в Египет для продолжения переговоров.

Самым большим камнем преткновения остается требование ХАМАС об освобождении тысяч палестинских заключенных в рамках любой сделки.