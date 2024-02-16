Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию с заложниками в Газе и безопасность в Рафахе

Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию с заложниками в Газе и безопасность в Рафахе
Фото: Stephen Maturen/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонной беседе обсудили вопросы, касающиеся переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа, а также ситуацию с обеспечением безопасности в городе Рафах, сообщил Белый дом.

"Президент подтвердил свою приверженность неустанной работе в поддержку скорейшего освобождения всех заложников", - говорится в сообщении.

В миреНетаньяху недоволен, что США изучают возможность признания палестинского государстваЧитать подробнее

Байден затронул ситуацию в Рафахе и "подтвердил свое мнение о том, что военная операция не должна проводиться без заслуживающего доверия и выполнимого плана обеспечения безопасности и поддержки гражданского населения".

Стороны обсудили также ситуацию в Газе и "настоятельную необходимость обеспечения доставки гуманитарной помощи остро нуждающимся палестинским гражданским лицам".

Портал Axios, комментируя сообщение Белого дома, отмечает, что во время предыдущей беседы в воскресенье Байден призвал израильского лидера "попытаться найти способы восполнить пробелы в переговорах" по освобождению заложников.

В миреХАМАС подтвердил требование о выводе израильских войск из ГазыЧитать подробнее

Axios напоминает, что Байден уже говорил Нетаньяху, что Израилю, возможно, придется освободить больше палестинских заключенных за каждого освобожденного заложника, чем это было во время предыдущей паузы в боевых действиях. При этом президент США согласен с тем, что нынешнее требование ХАМАС, по словам официальных лиц, слишком велико.

В сообщении говорится, что после того, как встреча в Каире во вторник между официальными лицами США, Египта, Катара и Израиля завершилась без серьезного прорыва, Нетаньяху отказался направлять израильскую делегацию в Египет для продолжения переговоров.

Самым большим камнем преткновения остается требование ХАМАС об освобождении тысяч палестинских заключенных в рамках любой сделки.

Джо Байден Биньямин Нетаньяху США Израиль Рафах сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 16 февраля

Палата представителей США приостановила слушания до конца февраля

Палата представителей США приостановила слушания до конца февраля

Новую угрозу безопасности США связали с российским противоспутниковым оружием

Нетаньяху недоволен, что США изучают возможность признания палестинского государства

Блинкен назвал потенциональной новую угрозу нацбезопасности США

Блинкен назвал потенциональной новую угрозу нацбезопасности США

Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до семи

Что произошло за день: четверг, 15 февраля

Фон дер Ляйен поддержала идею учредить должность еврокомиссара по обороне

КС Латвии признал законным требование к гражданам РФ подтверждать знание языка для ВНЖ

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС подтвердил требование о выводе израильских войск из Газы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });