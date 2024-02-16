Спецпрокурор США обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байденов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Спецпрокурор Дэвид Вайс обвинил бывшего информатора ФБР в предоставлении ложной информации о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma, сообщают американские СМИ.

В обвинительном заключении утверждается, что 43-летний Александр Смирнов был конфиденциальным источником информации для ФБР с 2010 года и предоставил ложную информацию о Байденах после того, как Байден-старший стал кандидатом в президенты в 2020 году.

Как указывается в документе, данные Смирнова "были фальсификацией, смесью ничем не примечательных деловых встреч и контактов, которые действительно имели место быть, но позже, чем он утверждал, и с целью продвижения Burisma услуг и продуктов ответчика, а не для обсуждения взяток (Джо Байдену), когда он был на своем посту".

Отмечается, что Смирнов представил ФБР отчеты о двух встречах с руководителями Burisma в 2015 и 2016 годах, в ходе которых они признались, что наняли Хантера Байдена, чтобы "защитить себя от всевозможных проблем".

По его данным, руководители Burisma заплатили по $5 млн Байденам, чтобы Хантер "позаботился обо всех этих вопросах через своего отца".

"Обвиняемый контактировал с руководителями Burisma в 2017 году, после окончания правления администрации Обамы-Байдена и после того, как тогдашний генеральный прокурор Украины был уволен в феврале 2016 года, другими словами, когда (Джо Байден) не имел возможности влиять на политику США и когда генеральный прокурор больше не находился на своем посту", -говорится в обвинительном заключении.

Смирнов был арестован 15 февраля в международном аэропорту Лас-Вегаса и впервые предстанет перед федеральным судом в четверг днем.

В декабре 2023 года члены палаты представителей поддержали резолюцию по продолжению расследования в отношении президента Джо Байдена в рамках процесса импичмента.

Расследование среди прочего касается финансовой деятельности семьи Байденов, в том числе платежей, которые сын главы Белого дома Хантер Байден получал от украинской энергетической компании Burisma.