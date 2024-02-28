Сын Байдена свидетельствует в комитетах Палаты представителей в рамках дела об импичменте

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сын президента США Джо Байдена в среду начал давать показания за закрытыми дверями надзорному и юридическому комитетам Палаты представителей для расследования республиканцев по возможности инициирования процесса импичмента американскому лидеру.

Слушания стартовали в 10:00 по местному времени (18:00 мск).

Издание The Hill пишет, что опрос Хантера Байдена может стать последним шансом для Республиканской партии дать дальнейший ход расследованию. Слушания знаменуют собой кульминацию многомесячных усилий республиканцев из Палаты представителей по привлечению сына Байдена к даче показаний, поскольку тот до недавних пор отказывался от участия в них. Республиканцы Палаты представителей называют Хантера Байдена самым важным свидетелем в рамках их расследования.

The Hill отмечает, что в подконтрольных республиканцам комитете по надзору и юридический комитете Палаты представителей утверждают, что сын президента в бытность отца вице-президентом США создал сложную сеть прибыльных зарубежных деловых предприятий, которые в своей деятельности в значительной степени опирались на влияние Байдена-старшего в Вашингтоне. Также республиканцы считают, что сам президент получил финансовую выгоду от этих теневых договоренностей, заключенных сыном с бизнес-партнерами.

В свою очередь NBC News сообщает, что все, кто давал показания до Хантера Байдена, в том числе брат президента Джеймс, заявили, что лидер США не участвовал в деловых отношениях своей семьи. Они также не предоставили никаких доказательств того, что случайные встречи президента США с деловыми партнерами Хантера Байдена включали деловые дискуссии.

Тем не менее, глава комитета по надзору и подотчетности Джеймс Комер заявил телеканалу, что у комитета есть сведения, подтверждающие утверждение о том, что "Джо Байден был "брендом", который его семья продавала, чтобы обогатить семью Байденов". Более того, по словам Комера, Байден "знал об этих схемах, участвовал в них и получал от них выгоду"

В феврале спецпрокурор Дэвид Вайс обвинил бывшего информатора ФБР Александра Смирнова в предоставлении ложной информации о причастности Байдена к деловым связям его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma. По данным Смирнова, руководители Burisma заплатили по $5 млн Байденам, чтобы Хантер "позаботился обо всех вопросах через своего отца". В обвинительном заключении утверждается, что 43-летний Смирнов был конфиденциальным источником информации для ФБР с 2010 года и предоставил ложную информацию о Байденах после того, как Байден-старший стал кандидатом в президенты в 2020 году.

Американские СМИ пишут, что предъявление Смирнову обвинений омрачили ситуацию с расследованием республиканцев.

В декабре 2023 года члены Палаты представителей поддержали резолюцию по продолжению расследования в отношении президента Джо Байдена в рамках процесса импичмента.

Расследование среди прочего касается финансовой деятельности семьи Байденов, в том числе платежей, которые сын главы Белого дома Хантер Байден получал от украинской энергетической компании Burisma.