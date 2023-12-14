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Палата представителей США проголосовала за продолжение расследования в отношении Байдена

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Члены палаты представителей Конгресса США поддержали резолюцию по продолжению расследования в отношении президента Джо Байдена в рамках процесса импичмента.

Резолюцию поддержал 221 конгрессмен, против проголосовали 212.

Ранее спикер палаты Майк Джонсон заявил, что принятие резолюции "необходимо и уместно".

В декабре он пояснил, что это голосование - не по импичменту, а о том, чтобы продолжить расследование в рамках процесса импичмента. Он пояснил, что такие меры потребовались, так как Белый дом отказывается предоставлять запрашиваемую конгрессменами информацию о Байдене. После голосования, как считается, станет проще добиваться от администрации США необходимых данных о президенте.

Американские СМИ отмечают, что палата представителей, как ожидается, уйдет на рождественские каникулы с 15 декабря по 9 января, поэтому вопрос с расследованием об импичменте необходимо было решить до этого.

Предыдущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти в сентябре этого года поручил комитетам начать расследование, итогом которого может стать объявление импичмента Байдену, но отказался назначить официальное голосование по этому вопросу.

Расследование среди прочего касается финансовой деятельности семьи Байденов, в том числе платежей, которые сын главы Белого дома Хантер Байден получал от украинской энергетической компании Burisma, замешанной в первом импичменте экс-президента Дональда Трампа.

Джо Байден Палата представителей США США
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